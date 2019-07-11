Курган, , 10:59 — REGNUM

Первым кандидатом, сдавшим полный пакет документов для регистрации в качестве претендента на пост губернатора Зауралья стала директор института экономики и права Курганского госуниверситета Татьяна Майборода. На проверку представленной документации отведено 10 дней, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном избиркоме.

Татьяна Майборода также представила трёх претендентов на пост сенаторов от Курганской области в случае её победы в предвыборной гонке. Ими стали предприниматель Игорь Путин, директор благотворительного фонда развития и поддержки местного сообщества Курганской области «Вместе с нами» Лилия Маслова и преподаватель Курганского госуниверситета Дмитрий Фельдшеров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 июля 2019 года завершился период выдвижения кандидатов на должность губернатора Курганской области. В избирком Зауралья поступили заявления о желании баллотироваться кандидатом на пост главы региона от четырех человек: координатора Курганского регионального отделения ЛДПР, депутата Курганской областной думы Юрия Ярушина; второго секретаря Курганского обкома КПРФ, депутата Курганской городской думы Якова Сидорова; выдвинутой региональным отделением «Справедливой России» Татьяны Майбороды и самовыдвиженца, врио губернатора Курганской области Вадима Шумкова.

С 6 июля 2019 года избирком Зауралья приступил к приёму документов от кандидатов на регистрацию. Выборы губернатора Курганской области пройдут 8 сентября 2019 года.

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