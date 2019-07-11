Анкара, , 11:22 — REGNUM

Глава Сирийской ассамблеи туркоманов Мухаммад Веджих Джума заявил, что резиденцию ассамблеи перенесут из турецкого Газиантепа, где она ранее вынужденно находилась, в район Чобанбей на северо-западе Сирии.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Мухаммад Веджих Джума напомнил, что Вооруженные силы Турции провели трансграничные антитеррористические операции «Оливковая ветвь» и «Щит Евфрата», направленные на зачистку от боевиков Рабочей партии Курдистана и связанных с ней группировок района турецко-сирийской границы. По его словам, в результате этих операций север и северо-восток Сирии стали значительно более безопасными для проживания.

Политик констатировал, что, благодаря эффективным действиям турецких военнослужащих, ситуация в районах, принявших на себя большой поток беженцев из Хамы, Хомса и Дераа, восстанавливается. Глава ассамблеи также заявил, что в связи с тем, что угрозы и помехи ее деятельности на севере Сирии устранены при помощи Турции, отныне все конгрессы, съезды, заседания и иные мероприятия организации будут проводиться на территории Сирии.