Анкара, 11 июля 2019, 11:33 — REGNUM
Председатель Народно-республиканской партии Турции Кемаль Кылычдароглу заявил, что Центральный банк Турецкой Республики является независимым лишь формально, но в действительности об этом не идёт и речи. Он сказал: «Президент Эрдоган сказал снизить процентную ставку — они снизили. Сказал поднять — подняли. Есть ли те, кто этого не знают?».По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Кемаль Кылычдароглу продолжил: «Сейчас Эрдоган вопреки обещанию сжал хватку. Процентные ставки выросли. Что делать? Наша партия не у власти, другие — тоже. Минфин и Минюст говорят, мол, что это не их компетенция». Политик резюмировал: «Самое лучшее, что он смог придумать, — это обвинить во всех бедах главу Центробанка и снять его с должности. Он хочет скрыть собственный просчёт, возложив его на бюрократов. Не выйдет. Приди на заседание Центробанка и обнули процентные ставки. Эрдоган, если ты поменял главу Центробанка, обнули процентные ставки, я первым буду тебе аплодировать. Ответственным за все просчеты назначили Мурата Четинкая. Ведь Его высочество здесь ни при чем».