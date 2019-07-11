Анкара, 11 июля 2019, 12:11 — REGNUM
Председатель Народно-республиканской партии Турции Кемаль Кылычдароглу заявил, что турецкая экономика отдана в откуп ростовщикам. Он пояснил: «С января по апрель 2019 года Турция заплатила 4,4 млрд долларов по процентам по внешнему долгу. Что делают с этими деньгами? За время нахождения у власти Партии справедливости и развития, с 2003 по 2019 год, мы заплатили 160 млрд долларов в качестве процентов по внешнему долгу». По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Кемаль Кылычдароглу продолжил: «Я хочу обратиться к их партийным функционерам, слышащим нас по телевизору. Что произошло, из-за чего Турция заплатила 160 млрд долларов? Если бы эти деньги были потрачены на Турцию, что было бы с доходами граждан и рейтингом безработицы?». Политик добавил: «Если бы так случилось, то в домах было спокойно, а в карманах наших граждан звенели деньги. Вы говорили, что выступаете против уплаты процентов. Тогда кто это сделал? Ведь по сути эту сумму платили все 82 млн человек нашего населения».