Анкара, 11 июля 2019, 12:40 — REGNUM
Председатель Народно-республиканской партии Турции Кемаль Кылычдароглу заявил: «7−8 лет назад мне не могло и в голову прийти, что Турция будет импортировать картофель и лук. В мае 2019 года мы закупили 64 тысячи тонн картофеля, за что заплатили 32 млн долларов». По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Кемаль Кылычдароглу продолжил: «Если бы эти деньги были вложены в наше сельское хозяйство, мы бы завалили картофелем все. В апреле 2019 года мы импортировали 111 тонн сушёного лука, за что заплатили 34 млн долларов». Политик добавил: «86% этого картофеля и половина этого лука было импортировано из Египта — страны, где сидит ас-Сиси. Закупили все это там, якобы, потому, что дешевле. Но стоит кое-что спросить. В Турции кончилась земля? Нет солнца, воды и фермеров? Не осталось полей, тракторов и удобрений? Все это есть, не хватает только одного — порядочной власти, которая думала бы о людях».