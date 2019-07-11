Анкара, , 16:27 — REGNUM

Председатель Народно-республиканской партии Турции Кемаль Кылычдароглу, выступая на собрании своей парламентской фракции, заявил, что геноцид, человекоубийство и ксенофобия противоречат самой идее гуманизма. Он обратил внимание на то, что проявление враждебности к человеку, приехавшему на новое место проживания, является следствием низменных побуждений.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Кемаль Кылычдароглу особо коснулся трагедии в Сребренице. Он напомнил о том, что 11 июля 1995 года в Сребренице, оккупированной сербскими подразделениями, голландские миротворческие силы передали сербам мирных боснийцев. По его словам, в ходе резни погибли 8372 мусульманина. Кемаль Кылычдароглу заявил, что эту трагедию нельзя забывать и замалчивать, и назвал это одним из крупнейших пятен позора в 21 веке. Политик добавил: «То, что всё это произошло в центре Европы, называющей себя «колыбелью цивилизаций», только усугубляет трагедию. Жертвы геноцида должны занять место в сердцах всего человечества. Наш долг — поддерживать память об этой трагедии, чтобы она не произошла снова».