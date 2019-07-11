Анкара, , 13:12 — REGNUM

Бывший глава Управления безопасности Эдирне Исмаил Угуз приговорен к 13 годам и 6 месяцам лишения свободы. Вменённый ему состав — «членство в вооруженной террористической организации». Исмаил Угуз осуждён за свое активное участие в попытке государственного переворота 15 июля 2016, осуществленной движением Фетхуллаха Гюлена, в ходе которой он предпринял попытку захватить здание Управления безопасности Стамбула.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, дело слушалось в 13-ом Суде Стамбула по тяжким уголовным преступлениям. Вовлечённых в процесс Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана и Министерство социальной политики Турецкой Республики представляли адвокаты.

Суд, приняв во внимание способ совершения преступления, его специфику, положение подсудимого в иерархии организации, его поведение, приговорил его к 9 годам лишения свободы. Однако, из-за особой общественной опасности деяния, отягощенного таким составом, как «попытка изменения конституционного строя, свержения парламента или правительства», суд увеличил срок на 50%, приговорив Исмаила Угуза к 13 годам и 6 месяцам тюремного заключения.