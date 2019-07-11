Анкара, , 10:58 — REGNUM

В официальном заявлении Министерства обороны Турецкой Республики говорится, что в рамках контртеррористической операции «Коготь» в провинциях Хафтанин и Метина был нанесен авиаудар удар по объектам террористов Рабочей партии Курдистана.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, в заявлении сказано, что в результате ракетно-бомбового удара ВВС Турции в провинциях Хафтанин и Метина на севере Ирака было уничтожено три боевика Рабочей партии Курдистана. Напомним, что США и ЕС признали ее террористической организацией и занесли в соответствующие списки. Сообщается, что в результате воздушного удара также были уничтожены замаскированные склад с боеприпасами и убежища, принадлежавшие террористам. Трансграничная контртеррористическая операция «Коготь» проводится в соответствии с планом Генерального штаба Турции и контролируется лично министром обороны Хулуси Акаром. Операция на севере Ирака началась 28 мая 2019 года с массированной артиллерийской подготовки. В небе над иракским районом Хакурк были задействованы воздушные танкеры-заправщики, а также ударные беспилотные летательные аппараты. В следующей фазе на территорию Ирака с вертолетов были десантированы подразделения сил специального назначения.