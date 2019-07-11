Черкесск, , 10:43 — REGNUM

В выборах в Народное собрание Карачаево-Черкесии примут участие пять партийных объединений. Избирательная комиссия завершила прием документов и регистрацию списков партий на выборы в парламент субъекта шестого созыва, передает 11 июля корреспондент ИА REGNUM.

В итоге к выборам допущены «Единая Россия», «Патриоты России», ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Гражданская платформа», сообщили в центризбиркоме республики.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июля суд принял решение в отказе от участия в выборах КПРФ, так как были найдены нарушения при регистрации партийного списка. Об этом в своем иске в суд сообщила партия «Патриоты России».

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Кроме того, ЦИК республики в конце июня отстранил от участия в выборах в Народное собрание еще два партийных объединения — «Партию возрождения России и «Российскую партию пенсионеров за социальную справедливость». Причиной стали нарушения в организации предвыборной работы обеих партий.

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Напомним, выборы в Народное собрание (парламент) Карачаево-Черкесии шестого созыва пройдут в единый день голосования 8 сентября 2019 года. Будут выбраны 50 депутатов.