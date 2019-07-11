Москва, , 10:43 — REGNUM

Провокации в Грузии против России являются частью большой системы сдерживания Российской Федерации на международном поле. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 11 июля заявил зампред комитета Совфеда РФ по международным делам Андрей Климов на заседании Временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.

«Иногда то, что происходит, воспринимается публикой и средствами массовой информации как некие случайные события, как некие всплески чей-то слишком эмоциональной реакции», — заявил Климов.

«Нам здесь это представляется всё проявлением «мозаичных» технологий, когда каждое отдельное событие может восприниматься как вполне себе объяснимое, даже находящееся в правовом поле, но все вместе они рисуют очень неблагоприятную картину», — подчеркнул он.

О том, что это не пустые слова, говорят и документы, подготавливаемые связанные с государством институты и агентства в США. Так, в июле достоянием общественности стало новое творение Агентства США по международному развитию (USAID), которое называется «Противодействие злонамеренному влиянию Кремля».

«Там очень подробно (описано), как со всем этим бороться», — отметил Климов.

«Мы рассматриваем это как часть большой системы сдерживания Российской Федерации», — указал сенатор.