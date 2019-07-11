Лефкоша, , 11:13 — REGNUM

Премьер-министр Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар раскритиковал ЕС за данную им оценку буровых работ Турции как «незаконных и вызывающих обеспокоенность». По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Эрсин Татар заявил, что турецкие суда Fatih и Yavuz ведут буровые работы в соответствии с лицензиями, выданными его страной и турецкой компанией TPAO. Он отметил, что незаконными и вызывающими обеспокоенность являются не работы судов Fatih и Yavuz на шельфе в Средиземном море, как утверждают представители ЕС, а поведение греческой общины Кипра, которая попирает права турок-киприотов и не желает идти на компромисс. Эрсин Татар добавил, что прогреческая позиция, которую ЕС занял с самого начала, завела кипрский вопрос в еще больший тупик. По мнению премьер-министра, Турция и Северный Кипр имеют права на углеводородные ресурсы в Восточном Средиземноморье. Он отметил, что греческая сторона отказалась проводить совместные сейсмические исследования. Политик продолжил: «Греческая сторона должна принять, что правительство Северного Кипра и Турция привержены защите своих прав. Точно так же, как греческая сторона ведет непрерывные буровые работы, турецкая сторона, имеющая право голоса в вопросе углеводородных ресурсов Кипра, также будет вести эти работы. Мы не остановимся».