Санкт-Петербург, , 10:44 — REGNUM

Горизбирком Санкт-Петербурга в четверг, 11 июля, утвердил новым депутатом Законодательного собрания от ЛДПР бизнесмена Павла Иткина. Ему передан освободившийся мандат экс-лидера фракции ЛДПР в Заксобрании Олега Капитанова, перешедшего на работу в исполнительную власть города.

Напомним, в конце июня Капитанов по предложению Александра Беглова стал председателем комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге.

Как пишет «Фонтанка», Павел Иткин — бизнес-партнер Олега Капитанова. Вместе с его супругой и рядом других партнеров он является совладельцем в компании «Штакен», которая управляет рестораном и отелем в особняке на Миллионной улице.

В петербургском филиале ЛДПР Иткин возглавляет контрольно-ревизионную комиссию.