Анкара, , 11:26 — REGNUM

Официальный представитель Государственного департамента США Морган Ортагус заявила, что нефтяные и газовые ресурсы Кипра должны быть справедливо распределены между двумя общинами острова. Она сказала: «США глубоко обеспокоены неоднократными попытками Турции провести буровые работы в водах Кипра и недавней отправкой к острову турецкого бурового судна Yavuz».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Морган Ортагус от имени США призвала Турцию прекратить бурение на шельфе Кипра, а все стороны — проявить сдержанность и отказаться от шагов, способных привести к росту напряженности в регионе. По ее словам, все связанные с энергоресурсами Восточного Средиземноморья вопросы должны быть решены путем диалога между двумя общинами Кипра, а также соседними странами. Представитель Госдепа США резюмировала: «США убеждены, что запасы нефти и природного газа, как и другие ресурсы острова, должны быть справедливо распределены между двумя его общинами».

Напомним, что греческая община Кипра ранее заключила несколько соглашений по добыче углеводородов в Средиземном море без учёта интересов турецкого населения. Турки-киприоты считают, что эти ресурсы должны быть справедливо распределены между двумя общинами острова.