Киев, , 10:38 — REGNUM

Продвижение в вопросе освобождения главы «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского может произойти после выборов в Верховную раду, заявил 11 июля глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

«Я думаю, что пройдет 21 июля, потом будут движения. В том числе и господин Вышинский вернется», — цитирует РИА Новости Медведчука.

Как сообщало ИА REGNUM, главный редактор портала «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский был задержан в Киеве в мае 2018 года. Украинские власти обвиняют его в поддержке республик Донбасса и государственной измене. Обвинения против журналиста строятся на основании его честной журналистской работы.

Отметим, что внеочередные выборы в Верховную раду пройдут21 июля.

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