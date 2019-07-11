Нью-Дели, , 21:22 — REGNUM

Главный министр индийского штата Западная Бенгалия Мамата Банерджи заявила о необходимости наконец завершить раздел вод трансграничной реки Атрай. Об этом 10 июля сообщило индийское новостное издание NDTV Кхабар.

В своей речи в законодательном собрании Западной Бенгалии Мамата Банерджи подчеркнула, что река Атрай является жизненно важной водной артерией округа Южный Динаджпур. Главный министр штата выступила с критикой федерального правительства страны во главе с премьер-министром Нарендрой Моди, обвинив руководство Индии в пренебрежении интересами своих граждан. По словам Маматы Банерджи, жители Южного Динаджпура испытывают острую нехватку воды для питья и ведения сельскохозяйственной деятельности. Причиной тому служит тот факт, что вопрос раздела вод трансграничных рек между Индией и Бангладеш остается неурегулированным. Напомним, что река Атрай берет начало на территории Индии, а затем трижды пересекает индийско-бангладешскую границу, причем на индийских участках реки наблюдается нехватка водных ресурсов.

Проблема раздела вод трансграничных рек является одним из наиболее острых вопросов, осложняющих отношения между Нью-Дели и Даккой. К числу подобных вопросов также относятся проблемы нелегальной миграции и контрабанды, а также исламского экстремизма.