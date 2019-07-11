Тегеран, , 12:13 — REGNUM

Профессор Джорджтаунский университета США Ширин Тахмаасб Хантер заявила, что Ирану необходимо привлекать инвестиции в свою экономику и модернизировать отрасли промышленности, в особенности нефтяную. В связи с этим, совместный с ЕС торговый механизм INSTEX, в основе которого лежит продажа сырой нефти, не сможет удовлетворить все экономические потребности страны. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

Иранская нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам эксперта, технологическое развитие. Ирана невозможно до тех пор, пока со страны не будут сняты санкции, и INSTEX этому не поможет. Теоретически, торговый механизм с ЕС удовлетворит текущие потребности страны в валютных поступлениях, однако способствовать развитию страны не будет.

Ширин Тахмаасб Хантер подчеркнула, что Европа не откажется от сотрудничества с США ради механизма INSTEX даже несмотря на разногласия Дональда Трампа и лидеров «евротройки» по иранской проблеме. Единственное, что на текущий момент может сделать ЕС, в частности президент Франции Эммануэль Макрон, — это убедить Вашингтон ослабить антииранские санкции.