Тегеран, , 11:35 — REGNUM

Заместитель министра кооперации, труда и социального обеспечения Ирана Солейман Паксерешт в ходе встречи с министром труда и социальных отношений Сирии Римой аль-Кариди в г. Карадж заявил, что Иран готов предоставить жителям Сирии, пострадавшим в ходе Гражданской войны, возможность прохождения курсов профессиональной подготовки. Соответствующие учебное заведение будет создано Ираном на территории Сирии. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

Солейман Паскерешт, являющийся одновременно директором организации по профессиональному и техническому обучению Ирана, подчеркнул, что в Сирии из-за гражданской войны существует острая нехватка квалифицированной рабочей силы, и ИРИ готова помочь республике. Создание Ираном центра профессиональной подготовки сирийских граждан с привлечением иранских преподавателей и экспертов станет первым шагом для этого.

Сирийский министр особо отметила заслуги Ирана в оказании помощи по восстановлению страны. По мнению Римы Аль-Кири, иранские ученые играют одну из ключевых ролей в воссоздании сирийских образовательных институтов.