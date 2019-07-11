Париж, , 10:46 — REGNUM

Напряженность в Персидском заливе вряд ли выйдет из-под контроля. Об этом заявил в четверг, 11 июля, глава генштаба Франции Франсуа Лекуантр после того, как Великобритания обвинила Иран в преследовании британского нефтяного танкера, передает телеканал CNews.

«Между Соединенными Штатами и Ираном происходит конфликт интересов с позерством, ответными реакциями, сигналами, которые могут со дня на день выйти из-под контроля, — сказал Лекуантр. — Думаю, сейчас все под контролем… Я не думаю, что выйдет из-под контроля, но может быть эскалация».

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники в Белом доме сообщил о попытке пяти военных катеров, которые могли принадлежать Корпусу стражей исламской революции, задержать британский танкер в Ормузском проливе. Экипаж фрегата Montrose, сопровождавшего танкер, настоял на том, чтобы катера пропустили судно.