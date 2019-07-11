Исламабад, , 11:05 — REGNUM

10 июля Федеральное бюро доходов Пакистана ужесточило правила вывоза иностранной валюты из страны.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, согласно новым правилам Федерального бюро доходов, теперь взрослый не может вывезти из страны более 10 тысяч долларов США (или эквивалента в другой валюте) единовременно, или 60 тысяч долларов за целый год. Примечательно, что ограничения коснулись также детей и подростков: дети до 5 лет могут везти не более тысячи долларов, а путешественники от 5 до 18 лет — не более 5 тысяч долларов.

Таким образом страна борется с оттоком иностранной валюты, что, по мнению экспертов, должно помочь в борьбе с тяжелым экономическим кризисом, вызванным дефицитом платежного баланса. Исламабад также надеется на валютные переводы пакистанцев, трудящихся за границей. В период священного месяца Рамадан переводы из-за границы достигли рекордных показателей, что не замедлило сказаться на устойчивости национальной валюты.