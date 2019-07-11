Исламабад, , 11:42 — REGNUM

10 июля премьер-министр Пакистана Имран Хан прибыл к Карачи (пакистанская провинция Синд), где провел встречу с ведущими промышленниками страны.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, Имран Хан заявил, что правительство стремится поддержать бизнес и помочь ему справиться с нынешним кризисом. Он также отметил, что лично хочет, чтобы Пакистан «развивался, как Турция». Несмотря на яркие обещания премьер-министра, предприниматели были разочарованы встречей. Общаясь с представителями СМИ, они заявили, что никакого решения о преодолении проблем предпринимателей принято не было, а встреча осталась «бесполезной».

Предприниматели выступили с конкретными предложениями по реформе налогообложения, стимулированию инвестиций и созданию рабочих мест, а также борьбе с контрабандой. Несмотря на все предложения, по словам промышленников, Имран Хан предпочел говорить о борьбе с коррупцией, оставив без внимания их идеи.