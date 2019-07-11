Исламабад, , 11:45 — REGNUM

10 июля Пакистан получил первый транш кредита от Международного валютного фонда (МВФ) в размере 991,4 миллионов долларов.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, средства, полученные у международного кредитора, пополнили валютные резервы Государственного банка Пакистана (Центробанк). Таким образом, общие валютные резервы страны, переживающей кризис дефицита платежного баланса, достигли 15 миллиардов долларов. Из этой суммы на Центробанк приходится 8 миллиардов.

Напомним, что 3 июля совет управляющих МВФ одобрил участие Пакистана в кредитной программе, рассчитанной на 39 месяцев, в рамках которой страна получит 6 миллиардов долларов. Ожидается, что ежегодно Исламабад сможет рассчитывать на 2 миллиарда долларов, что, по мнению экспертов, поможет стабилизировать находящуюся в кризисе экономику.

Кредит МВФ открыл возможность для получения помощи от других финансовых институтов: ожидается, что Азиатский банк развития выделит на различные проекты в Пакистане льготный кредит на сумму 10 миллиардов долларов.