Нью-Дели, , 16:25 — REGNUM

В Лок сабха (нижняя палата индийского парламента) состоялось второе после выборов заседание фракции «Бхаратия джаната парти» (Индийская народная партия) с участием премьер-министра страны Нарендры Моди.

По сообщению индийского информационного агентства «Джагран», в ходе заседания в парламенте премьер-министр призвал своих однопартийцев активнее взаимодействовать с избирателями на местах. Для этого он распорядился, чтобы со 2 октября (день рождения Махатмы Ганди) до 31 октября (день рождения Валлабхаи Пателя) каждый парламентарий от «Бхаратия джаната парти» прошел по своему избирательному округу пешком 150 километров.

По словам присутствовавших на заседании членов партии, за месяц им предстоит проходить в день по 10−15 километров в составе специальных агитационных команд, общаясь с избирателями и участвуя в посадке деревьев в своих округах. Ожидается, что такая акция должна улучшить имидж правящей партии в стране.