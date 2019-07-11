Сингапур, , 10:41 — REGNUM

Президент Сингапура Халима Якоб в качестве главы сингапурской ассоциации скаутов присудила награду за выдающиеся заслуги главе индонезийского скаутского движения Брата Траяна Хардосуброто, сообщает Antaranews.

Халима Якоб объяснила, что движение скаутов развивает в человеке такие ценности как стойкость и преданность делу. Президент надеется, что скауты продолжат вдохновлять и приносить пользу всему сообществу.

Мероприятие состоялось в президентском дворце в Сингапуре, где глава Сингапура также вручила награды 40 скаутам.

По этому случаю Брата Траяна Хардосуброто, который также был заместителем генерального секретаря скаутской ассоциации АСЕАН, выразил благодарность президенту Сингапура за награду и надежду, что скаутское движение вдохновит молодых жителей Индонезии на службу стране и нации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии Джоко Видодо приветствовал двустороннее соглашение о валютном обмене между Банком Индонезии и Валютным управлением Сингапура на сумму в 10 млрд долларов США.

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