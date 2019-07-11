Исламабад, , 11:32 — REGNUM

Председатель Федерального бюро доходов Пакистана Шаббар Заиди заявил, что объем контрабанды текстильных товаров из Индии в 2018 году возрос на 503%, что, по мнению Заиди, угрожает пакистанской промышленности.

По сообщению пакистанского информационного агентства Jang, Шаббар Заиди отметил, что, по его сведениям, основной канал индийской контрабанды — это импорт текстиля из Афганистана. Заиди сообщил, что объем импорта текстиля из Афганистана вырос на 503%, однако, по словам чиновника, Афганистан едва ли производит такое большое количество текстильных товаров, чтобы направлять их на экспорт. Поэтому, по мнению Заиди, все это — индийская контрабанда, которая, несомненно, наносит урон пакистанской текстильной промышленности.

Присутствовавшие на совещании премьер-министр страны Имран Хан и начальник штаба сухопутных войск генерал Камар Джавед Баджва проявили обеспокоенность по поводу возможного потока индийской контрабанды, идущей через границу с Афганистаном. В ходе совещания было решено усилить контроль за транзитной торговлей, чтобы защитить пакистанских текстильщиков.