Киев, , 10:26 — REGNUM

Экс-президента Украины Петра Порошенко взывали на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) Украины по делу об отмывании денег и легализации в оффшорах акций завода «Ленинская кузница» (переименован в «Кузница на Рыбацком»), заявил 11 июля юрист Андрей Портнов на своём telegram-канале.

По его словам, время допроса — 10:30 мск.

«Приглашаем всех благодарных граждан встречать фигуранта к этому времени на крыльце ГБР. Перечень вопросов… опубликую сегодня чуть позже», — написал Портнов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ГБР подало ходатайство об аресте активов «Ленинской кузницы» и вызвало на допрос нынешнего владельца предприятия Сергея Тигипко.

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