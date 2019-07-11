Оренбург, , 10:27 — REGNUM

В Оренбурге 11 июля вынесен приговор по резонансному коррупционному делу. Бывший заместитель мэра Геннадий Борисов признан виновным в получении крупной взятки, сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Оренбургской области Ольга Аникеева.

В суде установлено, что в период мая по август 2018 года экс-заместитель градоначальника по градостроительству, земельным вопросам и дорожному хозяйству в несколько приемов лично получил от директора местной компании взятку в общей сумме 3,9 млн рублей, пообещав общее покровительство по службе в интересах фирмы.

Вину по предъявленному обвинению экс-чиновник признал в полностью, раскаялся в содеянном, сотрудничал со следствием в рамках заключенного с ним досудебного соглашения.

Ленинский районный суд Оренбурга назначил фигуранту наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима. Также бывший вице-мэр лишен права занимать государственные должности и должности муниципальной службы в течение трех лет. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Стоит отметить, что в последнем слове Борисов просил суд о мягком приговоре. Адвокат бывшего замглавы Оренбурга просил для своего подзащитного наказание без лишения свободы и штрафа, тогда как гособвинение настаивало на трех годах лишения свободы.

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