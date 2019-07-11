Ханой, , 21:23 — REGNUM

В рамках совместного вьетнамо-итальянского форума заместитель министра обороны Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) генерал Бе Суан Чыонг встретился с представителем министерства обороны Италии Анджело Тофало.

В ходе встречи обе стороны договорились об укреплении двустороннего сотрудничества в сфере обороны. Стороны заявили о необходимости расширять взаимодействие между странами в этой сфере.

По сообщению вьетнамского новостного издания «Куан дой нян зан», по результатам встречи был подписан совместный меморандум о развитии и укреплении двустороннего сотрудничества в сфере обороны. Он предполагает регулярный обмен делегациями, обмен информацией и проведение совместных курсов повышения квалификации для военнослужащих обеих стран.