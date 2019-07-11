Ханой, , 11:44 — REGNUM

10 июля председатель национального собрания Вьетнама Нгуен Тхи Ким Нган прибыла в Пекин, где проведет встречи с председателем всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Ли Чжаньшу и председателем Госсовета КНР Ли Кэцяном.

Председатель парламента Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) Нгуен Тхи Ким Нган прибыла в Китай по приглашению председателя ВСНП Ли Чжаньшу.

По сообщению вьетнамского новостного издания «Куан дой нян зан», ключевая цель визита — достижение новых договоренностей в сфере межпарламентского взаимодействия. Ожидается, что в ходе визита стороны подпишут ряд совместных деклараций. Среди них: совместная декларация об углублении сотрудничества в области межпараламентского взаимодействия, совместная декларация о развитии двусторонних связей на этапе 2020−2022 гг.