Ханой, , 11:08 — REGNUM

Совокупный объем двусторонней торговли Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) и Китайской Народной Республики (КНР) за первое полугодие 2019 года вырос на 12,5% и составил 43,5 млрд долларов.

Китай уже на протяжении 15 лет является крупнейшим торговым партнером Вьетнама. Вьетнам, в свою очередь, занимает восьмое место в списке наиболее значимых торговых партнеров КНР. Торговые связи стран продолжают расширяться за счет ряда направлений.

По сообщению вьетнамского новостного издания «Куан дой нян зан», особое развитие в последние годы получила сфера туризма. В настоящее время между СРВ и КНР осуществляется 600 рейсов в неделю. За первое полугодие 2019 года Вьетнам посетило более 2,5 млн туристов из КНР. При этом количество китайских туристов в СРВ растет из года в год.