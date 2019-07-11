Владикавказ, , 10:12 — REGNUM

В правительстве Северной Осетии произошли кадровые перемены. Со своего поста ушел министр спорта Владимир Габулов. По данным администрации главы, это было его добровольное решение.

«Он продолжит работу в республике, также в направлении развития спорта», — цитирует представителя администрации ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, на должность министра спорта Северной Осетии Владимир Габулов был назначен в ноябре 2018 года. Напомним, уроженец Северной Осетии, футболист, вратарь сборной России, он играл в составе команды с августа 2007 года, проведя 10 матчей.

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