Батуми, Грузия, , 10:11 — REGNUM

Распад Советского Союза «стал благословением» для Украины, Грузии, Центральной и Восточной Европы, а также России, написал на своей странице глава Евросовета Дональд Туск.

Туск прибыл на конференцию «Европейский путь Грузии», которая проходит в Батуми. По его словам, распад СССР «не был величайшей геополитической катастрофой века».

«Сегодня в Грузии я хочу сказать громко и четко: крах СССР стал благословением для грузин, поляков, украинцев и всей Восточной и Центральной Европы. И также для русских», — считает Туск.

Как сообщало ИА REGNUM, 11−12 июля в Батуми проходит международная конференция, посвященная 10-летию программы «Восточное партнерство», в которой принимают участие главы МИД восьми европейских стран и «Восточного партнерства», высшие представители законодательных властей, а также председатели комитетов и вице-спикеры.

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