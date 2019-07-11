Токио, , 10:56 — REGNUM

10 июля правительственные источники сообщили, что на высшем уровне согласовывается встреча премьер-министра Японии Синдзо Абэ и президента Ирана Хасана Роухани. Встреча должна пройти в сентябре в Нью-Йорке на сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

По сообщению японского новостного агентства «Джиджи», японский премьер месяц назад посетил Тегеран и 12 июня встретился с лидерами страны. На пресс-конференции по итогам переговоров стороны упомянули, что планируют встречу «в ближайшем будущем».

Сближение двух стран объясняется стремлением Токио сыграть посредническую роль между Вашингтоном и Тегераном, однако пока ему это не удается. В Японии также обеспокоены кризисной ситуацией, которая сложилась после объявления Ираном о повышении уровня обогащения урана, установленного СВПД (Совместным всеобъемлющим планом действий).