Пекин, , 10:30 — REGNUM

Более 20 стран выступили с совместным заявлением, осуждающим массовые задержания уйгуров и других меньшинств в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. Об этом 11 июля передает телеканал CNN.

В письме на имя Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека Мишель Бачелет представители группы из 22 государств призвали Китай прекратить «массовые произвольные задержания и связанные с ними нарушения» и разрешить экспертам ООН доступ в регион.

В принятом документе под названием «Положения о борьбе с экстремизмом в Синьцзян-Уйгурском автономном районе» признается существование «лагерей перевоспитания», где якобы без решения суда содержится до 1 млн человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мусульмане-уйгуры, а также другие национальные меньшинства проживают в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. В этом регионе террористическая угроза является наибольшей, так как присутствуют последователи радикального исламизма.