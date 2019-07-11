Москва, , 09:59 — REGNUM

Действия британской стороны в Ормузском проливе возмутительны и чреваты осложнением обстановки в регионе. Об этом заявил 11 июля журналистам замглавы МИД России Сергей Рябков.

Инцидент с британским танкером, который якобы пытались остановить иранские катера, может осложнить ситуацию с мореходством. Кроме того, возросла угроза прямой конфронтации на фоне обострения вокруг Ирана, добавил дипломат.

Рябков подчеркнул, что Вашингтон целенаправленно держит линию на обострение обстановки на Ближнем Востоке.

Напомним, ранее телеканал CNN со ссылкой на источники в Белом доме сообщил о попытке пяти катеров, которые могли принадлежать Корпусу стражей исламской революции, задержать в Ормузском проливе британский танкер. Экипаж сопровождавшего танкер фрегата Montrose настоял на том, чтобы катера пропустили судно.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пентагоне инцидент назвали угрозой свободному международному судоходству, который требует реакции мирового сообщества.

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