Биробиджан, , 10:02 — REGNUM

Выборы в думу города Биробиджан ЕАО обещают быть интересными: среди заявившихся кандидатов как минимум трое имеют погашенную судимость, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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На выборы в думу Биробиджана, которые пройдут в Единый день голосования 8 сентября 2019 года, заявился 121 кандидат на 21 депутатский мандат, указано на сайте избирательной комиссии.

Из числа заявившихся кандидатов трое имеют погашенную судимость. Российское законодательство не считает наличие погашенной судимости препятствием для участия в выборной кампании, разумно обосновывая, что человек уже сполна расплатился за совершённые ранее проступки.

Так, городским отделением КПРФ на избирательный округ № 17 выдвинут Владимир Неумывака, который ранее был судим условным сроком за истязания и незаконное лишение свободы, а затем еще раз был судим на один год лишения свободы за причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью. Судимость у него считается погашенной в 2003 году.

Предприниматель Александр Князев, выдвигающийся по избирательному округу № 7, ранее был судим за причинение смерти по неосторожности, и судимость была погашена в 2015 году. Кандидат, выдвинутый «Справедливой Россией», Виктор Ерёмичев, был судим за кражу и его судимость была погашена в 2004 году.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая 2019 года в приморском городе Арсеньеве, дума города с перевесом в один голос не пропустила на пост главы городского округа ранее судимого заместителя председателя думы, представителя «Единой России» Владимира Авагимяна. Ранее имеющий погашенную судимость Авагимян безуспешно пытался получить мандат депутата заксобрания Приморья.