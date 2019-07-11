Пекин, , 09:59 — REGNUM

Индонезия и Китай договорились укреплять двустороннее сотрудничество и поощрять прямые иностранные инвестиции на 6-м ежегодном совещании индонезийско-китайского энергетического форума, который состоялся в Пекине, сообщает Antaranews.

Делегация с индонезийской стороны состояла из 40 представителей правительства, общественных наблюдателей и деловых кругов. На первой сессии обсуждались энергетические вопросы, возобновляемые источники энергии, а также вопросы, связанные с нефтью, газом и углём. Не менее важным является проведение встречи «один на один» между бизнесменами обеих стран, чтобы они могли выстроить прямой диалог.

Ожидается, что реализация 6-го энергетического форума обеспечит результаты и обязательства по обеспечению национальной энергетической безопасности каждой страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на полях саммита G20 в Осаке (Япония) президент Китая Си Цзиньпин пообещал Индонезии взаимовыгодное сотрудничество в будущем.

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