Лондон, , 09:46 — REGNUM

Три иранских катера пытались остановить британское торговое судно в Ормузском проливе, сообщает 11 июля Sky News со ссылкой на заявление правительства Великобритании.

Отмечается, что британский фрегат Montrose был вынужден расположиться между иранскими судами и торговым судном British Heritage, после устного предупреждения иранские катера развернулись обратно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее телеканал CNN сообщил о попытках пяти катеров, предположительно принадлежащих КСИР, остановить британский танкер в Ормузском проливе. Сообщалось, что экипаж британского фрегата Мontrose настоял на том, чтобы катера пропустили танкер. Отмечалось также, что у США якобы есть видеозапись произошедшего, сделанная с воздуха.

Отметим, что 4 июля в Гибралтаре британские морские пехотинцы высадились на борт супертанкера Grace 1, перевозившего иранскую сырую нефть в Сирию.

По словам главного министра Гибралтара Фабиана Пикардо, это было предпринято по просьбе Соединенных Штатов и на основе «информации, позволяющей предполагать, что танкер Grace 1 нарушает санкции ЕС против Сирии».

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