Кронштадт, Санкт-Петербург, , 09:51 — REGNUM

Дизель-электрическая подводная лодка «Владикавказ» (проект 877), прибыла в Кронштадт с Северного флота для участия в Главном военно-морском параде. Он состоится в День Военно-морского флота 28 июля.

Как отметили в пресс-службе Западного военного округа, во время похода экипаж субмарины провел учения спасательной направленности и по борьбе за живучесть корабля.

Подводные лодки проекта 877 предназначены для борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника. Они являются одними из самых малошумных в российском ВМФ за счет так называемой «дирижабельной» формы с удлинением, позволяющей значительно улучшить обтекаемость.

Для участия в Главном военно-морском параде с Северного флота ранее пришли три противодиверсионных катера и четыре судна обеспечения.

Напомним также, что в Петербурге продолжает свою работу Международный военно-морской салон.