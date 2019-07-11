11 июля 2019 | Время чтения 6 мин

«Оппозиционный блок» уверенно входит в Раду. ОПЗЖ Медведчука если и проскользнет – то по самой грани. Но даже при самом благоприятном исходе нынешняя форма взаимоотношений (СДД в чистом виде!) гарантирует оппозиционерам места парламентских маргиналов. То есть фракций, у которых не будет возможности влияния на принятие политических решений.

Андрей Ганжа, , 09:39 — REGNUM

Любители Акунина помнят, что это такое: «Вы давеча хотели знать, что такое «СДД». «Сожрите друг друга». Грубо, но просто». Князь Глеб Пожарский в «Статском советнике» натравливал своих противников (революционеров и деградирующую аристократию) друг на друга с тем, чтобы в итоге оседлать белого коня Победителя Зла. Ну, с конем сложности (в итоге Пожарский погиб), но сам метод безукоризнен. Более того, зачастую и натравливать не надо: противники сами перессорятся, сами сожрут друг друга и сами откроют своим противникам калитку в Триумфальную Арку.

Украинская оппозиция у ног переворота Александр Горбаруков © ИА REGNUM

После кому трагических, кому победных событий зимы 2014 года много лет казавшаяся незыблемой украинская «Партия регионов» рухнула и остатки ее депутатского корпуса и политических активов сбежались под бренд «Оппозиционного блока» (ОБ), созданного под внеочередные парламентские выборы 2014 года. «Блок» тогда получил 9,43% голосов и 29 мест в парламенте.

Потеря была оглушительной, ведь в предыдущем парламенте «Партия регионов» имела 187 мест. Но и дальнейшая история «Оппозиционного блока» была историей потерь. В июле 2016 года из его состава вышли перспективные политики Вадим Рабинович и Евгений Мураев, создавшие партию «За жизнь».

В сентябре 2018 года Мураев ушел из «За жизнь» и создал свою партию «Наши». В ноябре того же года произошел новый раскол «Оппозиционного блока» и часть его, во главе в сопроедседатлем Юрием Бойко объединилась с партией «за жизнь), к тому времени уже лишившуюся Евгения Мураева. Так был создан альянс с не очень благозвучным названием «Оппозиционная платформа — За жизнь» (согласитесь, когда в аббревиатуре из четырех букв, ОПЗЖ, присутствуют «Ж», «О» и «П» — это вызывает не самые радужные ассоциации).

Все эти перекройки первоначально вызывали ощущение продуманной многоходовки. «Наши» Мураева острие своей агитации направили на нигилистически настроенную молодежь. ОПЗЖ имеет прекрасные шансы среди православных жителей Украины, поскольку одним из лидеров альянса стал Вадим Новинский, авторитетный православный бизнесмен, которого в то время президент Украины Петр Порошенко весьма неосторожно назвал на камеру «православной сукой». Кроме того, в состав альянса вошел «вхожий» к Владимиру Путину бизнесмен Виктор Медведчук, что сделало ОПЗЖ символом возможности реставрации украино-российских отношений. Ну, а за «Оппоблоком» остался «ядерный электорат» Партии Регионов, который оказался достаточно многочисленным.

Но ожидания не оправдались: это был не согласованный проект, а реальный раскол. На президентские выборы «оппозиционеры» пошли двумя колоннами: ОПЗЖ — и примкнувшие к ней «Наши» Мураева выдвинула кандидатом в президенты Александра Вилкула, в прошлом — губернатора Днепропетровской области и вице-премьера Украины. ОБ дружно поддержал пусть и официально «самовыдвиженца», но лидера своей партии Юрия Бойко.

Шансов не было ни у кого. Потому что в это время начался спурт «феномена Зеленского», электоральный рейтинг которого с декабря 2018 года по конец марта 2019-го «прыгнул» с 11,8% до 26,6%. Причем на традиционном электоральном поле «оппозиционеров» — Юге и Востоке страны — Зеленский тоже был первым.

Но «оппозиционеры» явно упустили шанс вывести из политической игры президента Порошенко. По итогам первого тура президентских выборов он набрал 15,95% голосов. Совокупный результат «оппозиционеров» (Бойко и Вилкула) — 15,83%. При этом следует понимать, что синергетический эффект (усиливающий эффект взаимодействия двух или более факторов) всегда больше простой суммы действий каждого из указанных факторов. И значительное количество избирателей попросту отказались поддерживать оппозиционеров именно по причине непонимания пертурбаций, происходящих в их среде.

Порой поражения мобилизуют. И второе место явно мобилизовало Порошенко к усилению не только эскалационной риторики, но и действий в своей парламентской избирательной гонке. Это, конечно, вплотную подводит Украину к новому витку противостояния, но, с другой стороны, дает шанс Петру Алексеевичу удержаться в пусть и всего лишь украинских размеров, но «большой политике».

А оппозиционеры в это время продолжают упоенно пожирать друг друга. И это при том, что порой они делают очень грамотные шаги.

ОПЗЖ регулярно акцентирует внимание на встречах своих лидеров в Москве с перспективой снижения цен на поставку углеводородов, что в канун нежаркого лета и предчувствия будущих холодов может значительно повлиять на настроения избирателей. А освобождение четырех украинских военнопленных усилиями не государства Украина, а лично Виктора Медведчука (главы политсовета ОПЗЖ), и возможное освобождение новой группы в самый канун дня голосования может стать «ударным финишем» парламентской гонки.

В свою очередь «Оппоблок» не так давно очень эффектно объединился с обновленной партией «Доверяй делам». Самая ценная часть у «Доверяй делам» — это несколько десятков руководителей органов регионального и местного самоуправления, включая харизматичных глав Харьковского (Геннадий Кернес) и Одесского (Геннадий Труханов) областных советов и мэров ряда крупных городов. Так что не зря «Доверяй делам» сейчас называют еще «партией мэров».

9 июля на Форуме «Будущее городов» в Харькове 28 городских голов и 64 представителя органов местного самоуправления «делегировали «Оппоблоку» поддерживать в новом парламенте все инициативы, направленные на проведение глубокой децентрализации». Если перевести с «электорального» языка на «бытовой» — призвали своих симпатиков голосовать за оппозиционеров.

Но эти грамотные действия не повлекли за собой качественного роста предвыборных рейтингов оппозиционеров. Потому что рациональные голоса и действия «политтехнарей» явно заглушаются чавканьем СДД. Лидеры партий сейчас находятся в положении ужей на сковородке: надо извернуться — и спонсоров потрафить, и себя со своими амбициями не забыть. В результате сейчас, за декаду до выборов между вроде бы «политическими партнерами» начинается бой на уничтожение. Вплоть до выхода из ОПЗЖ и перехода к поддержке «Оппоблока» сравнительно крупных партийных ячеек Одессы и Николаева. Мотивация — «в списке появились люди с абсолютно чуждой нам идеологией». И, кстати, не без оснований: объяснить наличие Ильи Кивы (в прошлом — регионального руководителя «Правого сектора» на востоке Украины) на 34-м месте в списке ОПЗЖ, ну очень трудно.

Но мотивация сейчас уже не важна, важен результат. А он неизбежно выльется в снижение избирательной поддержки: люди просто плюнут и уйдут голосовать за «Слугу Народа», невзирая на то, что «слуги» своих «хозяев» ничем пока не порадовали: ни мира, ни снижения тарифов, ни посадок коррупционеров.

По текущим рейтингам, разнообразие которых просто поражает, «Оппозиционный блок» уверенно входит в Раду. ОПЗЖ если и проскользнет — то по самой грани. Но даже при самом благоприятном исходе нынешняя форма взаимоотношений (СДД в чистом виде!) гарантирует оппозиционерам места парламентских маргиналов. То есть фракций, у которых не будет возможности влияния на принятие политических решений.

«Мальчиков для битья», короче…