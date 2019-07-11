Тегеран, , 09:32 — REGNUM

Заседание Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по вопросу соблюдения условий Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, которое прошло накануне, 10 июля, в Вене, не имело никаких результатов для Соединённых Штатов. Об этом заявил посол Ирана и постоянный представитель при международных организациях в Вене Казем Гариб Абади.

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Как заявил дипломат, слов которого приводит агентство IRNA, США «тщетно пытаются использовать Совет управляющих МАГАТЭ в качестве политического инструмента для достижения своей антииранской политики». По его словам, на спецсессии США оказались в изоляции и не смогли получить то, чего они добивались.

Как заявил Гариб Абади, государства — участники заседания МАГАТЭ осудили односторонний и незаконный выход США из иранской сделки, добавив, что подобная встреча — не место для обсуждения таких вопросов, как СВПД.

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Посол отметил, что страны-участницы, за исключением США и трёх их союзников — ОАЭ, Саудовской Аравии и Израиля, подчеркнули необходимость сохранения СВПД.

Добавим, что специальная сессия Совета управляющих МАГАТЭ, состоявшаяся 10 июля в Вене, по вопросу контроля и мониторинга в Исламской Республике Иран в свете резолюции 2231 (2015) Совета Безопасности Организации Объединенных Наций была проведена по просьбе Вашингтона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее МАГАТЭ в очередной раз подтвердил, Исламская Республика Иран в течение всего периода после выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) оставалась верна взятым на себя обязательствам.

10 июля директор Международного агентства по атомной энергетике Юкия Амано выступил с заявлением о том, что Иран превысил норму обогащения урана в 3,67%, установленную СВПД.

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