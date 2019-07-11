Москва, , 09:36 — REGNUM

Президент Многонационального Государства Боливия Эво Моралес прибыл в Москву с рабочим визитом. Об этом сообщает 11 июля радиостанция «Говорит Москва».Самолёт с боливийским руководителем приземлился в столичной воздушной гавани «Внуково-2». Моралеса примет в Кремле российский президент Владимир Путин.

Лидеры России и Боливии обсудят сотрудничество Москвы и Сукре в различных сферах и обменяются мнениями по ключевым вопросам международой повестки. Ожидается, что Путин и Моралес подпишут ряд соглашений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Моралес рассказал о большом доверии и интересе боливийских военных к российскому оружию и боевой технике.

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