Вена, , 09:34 — REGNUM

Австрия примет решение касательно экстрадиции украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, исходя из своих интересов. Об этом заявили в министерстве юстиции Австрии, сообщила 10 июля газета Deutsche Welle.

«Вопрос выдачи украинского бизнесмена сейчас находится на рассмотрении внешнеполитического ведомства страны, которое сформулирует Минюсту свою официальную позицию. Согласно австрийскому законодательству, министр юстиции должен принимать решение с учетом интересов и международных обязательств Республики Австрия», — рассказали в ведомстве.

Журналистам не удалось узнать, проводятся ли консультации с американской стороной, ни сроков принятия решения.

Напомним, Дмитрий Фирташ был задержан в Австрии в 2014 году. Его обвиняют в даче взяток индийским чиновникам, с помощью которых он хотел получить разрешение на добычу титана в Индии для последующей продажи американской компании Boeing.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июня Верховный суд Австрии разрешил экстрадицию Фирташа в США, однако окончательное решение за министром юстиции страны.

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