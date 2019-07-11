Мехико, , 09:21 — REGNUM

Министр финансов Мексики Карлос Урсуа подал в отставку, выразив протест против экономического курса действующего правительства, пишет газета ABC.

9 июля Урсуа заявил о своей отставке, написав резкое письмо, в котором осудил методы работы администрации президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора и заявил о «конфликте интересов вокруг влиятельных фигур действующего правительства».

«В этой администрации принимали общественно-политические решения без достаточной аргументации. Я убежден, что вся экономическая политика должна проводиться на основе фактических данных с учетом различных последствий, которые это может иметь, и без какого-либо экстремизма, будь то справа или слева. Однако во время моего руководства эти убеждения не нашли отклика», — говорится в письме.

«В дополнение к этому я счел недопустимым навязывать чиновников, которые не знакомы с министерством финансов. Это было мотивировано влиятельными фигурами нынешнего правительства с явным конфликтом интересов», — указывается дальше.

Газета ABC называет отставку Карлоса Урсуа началом самого серьезно правительственного кризиса, с которым сталкивается президент Лопес Обрадор, стоящий у власти с декабря 2018 года. На фоне этого события 10 июля цена мексиканского песо упала на 1,5%.