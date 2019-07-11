Париж, , 09:13 — REGNUM

Французский дипломат Филипп Эррера был назначен генеральным директором по политическим вопросам и безопасности МИД Франции, что усилило «политико-военный» полюс вокруг главы министерства Жан-Ив Ле Дриана, сообщили в Елисейском дворце.

49-летний дипломат присоединился к другому специалисту по стратегическим вопросам в дипломатическом аппарате Франции Николя Рошу. Отмечается, что оба они являются пылкими защитниками национальной независимости.

Напомним, Филипп Эррера ранее был директором по международным отношениям и стратегии в министерстве вооруженных сил страны и занимал пост посла в НАТО.