Вашингтон, , 09:02 — REGNUM

Министерство обороны США поставлено в известность об инциденте в Ормузском проливе — попытке пяти катеров остановить британский танкер British Heritage. Об этом говорится в сообщении официального представителя Центрального командования Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) капитана первого ранга Билла Урбана.

Он отметил, что в Пентагоне знают о враждебных действиях Корпуса стражей Исламской революции: боевые катера КСИР пытались помешать проходу торгового судна под флагом Соединенного Королевства.

Урбан подчеркнул, что угрозы свободному международному судоходству требуют международного решения. Мировая экономика зависит от свободного перемещения товаров, все страны должны встать на его защиту, добавил он.

Ранее телеканал CNN сообщил о попытках пяти катеров, предположительно принадлежащих КСИР, остановить британский танкер в Ормузском проливе. Экипаж сопровождавшего танкер британского фрегата Мontrose настоял на том, чтобы катера пропустили танкер. Отмечалось также, что у США якобы есть видеозапись произошедшего, сделанная с воздуха.

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