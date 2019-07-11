Кызылорда, Казахстан, , 08:36 — REGNUM

Правящая партия Казахстана «Нур Отан» («Свет Отечества») должна научиться воспринимать критику. Об этом 11 июля заявил первый заместитель председателя партии Бауыржан Байбек на встрече с активом в Кызыл-Орде, сообщает издание Informburo.

По его словам, партийный актив должен оперативно высказываться по всем проблемным вопросам и реагировать на запросы людей. Байбек добавил, что партия должна выстраивать конструктивный диалог со всеми политическими и общественными организациями.

«Партия должна научиться критиковать, воспринимать критику и через свои площадки переводить эти дискуссии в конструктив», — добавил первый заместитель председателя партии.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июля новым секретарем партии «Нур Отан» в Казахстане назначен Алибек Алденей, который ранее возглавлял телеканал «Алма-Ата». В разные годы он также работал в министерстве культуры республики.

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