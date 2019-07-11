Вашингтон, , 08:42 — REGNUM

Президент США Дональд Трамп пригрозил начать расследование о налогообложении американских цифровых компаний Gafa (сокращение от Google, Amazon, Facebook и Apple) во Франции, сообщил журналист Bloomberg.

По его мнению, это может привести к введению ограничительных мер на французские товары и продукты.

Ранее французские парламентарии и сенаторы достигли согласия по пунктам законопроекта о налогообложении цифровых гигантов. Принцип налогообложения Gafa также был предметом соглашения между министрами финансов G20, которое состоялось в начале июня в Японии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее во Франции ободрили законопроект, который обяжет крупные интернет-компании с годовой прибылью свыше 750 млн евро выплачивать 3-процентный налог.

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