Багдад, , 08:40 — REGNUM

Премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди пригрозил шиитским ополченцам «Хашд аш-Шааби» роспуском, об этом 11 июля сообщает Kurdistan.ru.

Глава иракского правительства сделал соответствующее заявление во время своей еженедельной пресс-конференции, подчеркнув, что роспуск ополченцам грозит в том случае, если они откажутся стать частью вооруженных сил страны.

Напомним, шиитские ополченцы «Хашд аш-Шааби» были созданы с целью борьбы с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), однако они не подчиняются центральному правительству страны и лояльны Ирану.

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