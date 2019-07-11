Киев, , 08:25 — REGNUM

Украине необходимо сделать свою наградную систему максимально непохожей на советскую и современную российскую наградные системы, заявил член рабочей группы по реформированию наградной системы Украины Александр Сопов 10 июля на пресс-конференции в информационном агентстве «Укринформ».

"Наградная система на Украине несовершенна. В основном государственные награды копировались с исторического наследия СССР и северного соседа…», — заявил он.

По мнению эксперта, одним из примеров является орден, которым награждаются Герои Украины. Сопов отметил схожесть награды со звездой Героя социалистического труда СССР, и предложил изменить его форму.

«Награды Украины должны быть украинскими», — подчеркнул он.

Эксперт отметил, что для изменения наградной системы Украины, президент страны Владимир Зеленский должен издать соответствующий указ, а Верховная рада должна рассмотреть проект закона, который был внесён в парламент два года назад.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский присвоил звания Героев Украины трём ликвидаторам аварии на Чернобыльской атомной станции, которые сразу после аварии слили воду с бассейна, расположенного под реактором, и тем самым предотвратили второй взрыв.

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