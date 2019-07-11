Вашингтон, , 08:23 — REGNUM

Губернатор Аляски одержал победу в «баталиях с законодателями», пытавшимися отклонить предложение о сокращении расходов на образование на 40%. Об этом 11 июля передает агентство Reuters.

Республиканец Майк Данливи, в свой первый срок на посту губернатора, намерен существенно сократить расходы на образование, чтобы обеспечить выполнение своего предвыборного обещания.

Группа из почти 40 демократов, республиканцев и членов парламента, формирующая коалицию в законодательном органе при республиканском большинстве, пыталась наложить вето на внесенное Данливи предложение о сокращениях. Однако коалиции не хватило восьми голосов, чтобы заблокировать внесенное предложение.

Некоторые законодатели позже заявили, что попытаются вынести этот вопрос на повторное голосование в четверг, 11 июля.

«Мы не перестали бороться, — сказал спикер Палаты представителей Брайс Эджмон на пресс-конференции 10 июля. — Должны быть дополнительные возможности … рассмотрим в более полной мере влияние вето и то, что мы могли бы сделать».

В свою очередь Данливи говорит, что предложенные им сокращения необходимы, чтобы обуздать расходы и справиться с затяжным снижением доходов нефтяной промышленности Аляски, которое подрывает ее экономику.